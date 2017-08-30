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Полузащитник сборной Австралии Ирвайн стал игроком «Халл Сити» (фото)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн продолжит карьеру в «Халл Сити».

24-летний хавбек сборной Австралии подписал с клубом Леонида Слуцкого 3-летний контракт с опцией продления еще на один сезон.

После пяти туров «Халл Сити» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионшипа. 

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