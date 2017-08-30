Полузащитник сборной Австралии Ирвайн стал игроком «Халл Сити» (фото)
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн продолжит карьеру в «Халл Сити».
💬 | “I’m absolutely delighted to be signing here.”@jirvine36 discusses his move to @HullCity ➡️ https://t.co/TQcRVaemAW #WelcomeJackson pic.twitter.com/hIWpLRPCte— Hull City (@HullCity) 30 августа 2017 г.
24-летний хавбек сборной Австралии подписал с клубом Леонида Слуцкого 3-летний контракт с опцией продления еще на один сезон.
После пяти туров «Халл Сити» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионшипа.
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