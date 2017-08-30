Полузащитник сборной Австралии Ирвайн стал игроком «Халл Сити» (фото)

Йереми Тольян перешел в «Боруссию» Защитник «Хоффенхайма» Йереми Тольян перешел в дортмундскую «Боруссию».

Переход Килиана Мбаппе всколыхнул воспоминания о других беспринципных футболистах

И Мбаппе туда же? Главные предатели мирового футбола

И Мбаппе туда же? Главные предатели мирового футбола Переход Килиана Мбаппе всколыхнул воспоминания о других беспринципных футболистах

Защитник «Валенсии» Абденнур, которым интересовался «Зенит», перешел в «Марсель» Футбольные клубы «Валенсия» и «Марсель» согласовали условия перехода защитника Аймена Абденнура, сообщает официальный сайт французской команды.

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.