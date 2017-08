Полузащитник сборной Австралии Ирвайн стал игроком «Халл Сити» (фото)

Полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн продолжит карьеру в «Халл Сити».

💬 | “I’m absolutely delighted to be signing here.”@jirvine36 discusses his move to @HullCity ➡️ https://t.co/TQcRVaemAW #WelcomeJackson pic.twitter.com/hIWpLRPCte