Каролина Плишкова: Меня удивила готовность Шараповой

Первая ракетка мира Каролина Плишкова после победы над Магдой Линетт из Польши в первом круге US Open высказалась о своих впечатлениях от матча между Симоной Халеп и Марией Шараповой.

«Да, я смотрела игру. Начала за обедом, а продолжила в номере, – приводит слова Плишковой официальный сайт US Open. – Они играли очень-очень хорошо. Даже Симона. К сожалению, ей просто не повезло с жеребьевкой. Думаю, это был лучший матч, что я видела за последние недели на харде.

Меня удивила готовность Марии. Я думаю, в третьем сете ей будет тяжело, а она заиграла еще лучше. Симона делала все правильно, но Мария играла очень хорошо».

Напомним, в ночь на вторник Шарапова нанесла поражение второй ракетке мира Симоне Халеп (6:4, 4:6, 6:3) и теперь сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.