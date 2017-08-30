Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Торпедо
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова: Меня удивила готовность Шараповой

Источник:  US OpenКомментарии

Первая ракетка мира Каролина Плишкова после победы над Магдой Линетт из Польши в первом круге US Open высказалась о своих впечатлениях от матча между Симоной Халеп и Марией Шараповой.

«Да, я смотрела игру. Начала за обедом, а продолжила в номере, – приводит слова Плишковой официальный сайт US Open. – Они играли очень-очень хорошо. Даже Симона. К сожалению, ей просто не повезло с жеребьевкой. Думаю, это был лучший матч, что я видела за последние недели на харде.

Меня удивила готовность Марии. Я думаю, в третьем сете ей будет тяжело, а она заиграла еще лучше. Симона делала все правильно, но Мария играла очень хорошо».

Напомним, в ночь на вторник Шарапова нанесла поражение второй ракетке мира Симоне Халеп (6:4, 4:6, 6:3) и теперь сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Матч

Плишкова К. (Чехия) - Линетт М. (Польша) - 6:2, 6:1

Место и дата

29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работалиШвейцарец Роджер Федерер подвел итоги матча первого круга US Open против американца Фрэнсиса Тиафу.Елена Остапенко: Порзингис очень популярен в Латвии, его и в Нью-Йорке многие знают12-я ракетка мира Елена Остапенко после победы над Ларой Арруабарреной из Испании в первом круге US Open ответила на вопросы о латвийском баскетболисте Кристапсе Порзингисе.Йоветич и Кейта перешли в «Монако», Надаль и Федерер вышли во 2-й круг US Open, а «Трактор» обыграл «Магнитку». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Федерер на старте US Open победил ТиафоВ рамках первого круга US Open третья ракетка мира, швейцарец Рождер Федерер одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4Остапенко вышла во второй круг US Open, победив АрруабарренуВ матче первого круга US Open латвийская теннисистка Елена Остапенко победила испанку Лару Арруабаррену со счетом 6:2, 1:6, 6:1.
MMA
Как завершится бой Александр Волков — Стефан Штруве? Опрос
Бокс
Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)
Хоккей
Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий язык
MMA
Шлеменко открыл еще одну бесплатную спортивную площадку на улице Омска (видео)
все новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
WTA Tour
WTA Tour
US Open
US Open