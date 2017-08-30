Каролина Плишкова: Меня удивила готовность Шараповой
Первая ракетка мира
Каролина Плишкова после победы над Магдой Линетт из Польши в первом круге US Open
высказалась о своих впечатлениях от матча между Симоной Халеп и Марией
Шараповой.
«Да, я смотрела игру. Начала за обедом, а продолжила в номере, – приводит слова Плишковой официальный сайт US Open. – Они играли очень-очень хорошо. Даже Симона. К сожалению, ей просто не повезло с жеребьевкой. Думаю, это был лучший матч, что я видела за последние недели на харде.
Меня удивила готовность Марии. Я думаю, в третьем сете ей будет тяжело, а она заиграла еще лучше. Симона делала все правильно, но Мария играла очень хорошо».
Напомним, в ночь на вторник Шарапова нанесла поражение второй ракетке мира Симоне Халеп (6:4, 4:6, 6:3) и теперь сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
Матч
Плишкова К. (Чехия) - Линетт М. (Польша) - 6:2, 6:1
Место и дата
29 августа 18:00, , Онлайн-трансляция