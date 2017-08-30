Магомед Митришев: Гол в ворота ЦСКА? Глупо отрицать, что мяч не ушел в аут

Полузащитник грозненского «Ахмата» Магомед Митришев ответил на вопросы журналистов в расположении сборной России после тренировке на базе в Новогорске.

- История с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА как-то мешала приезду в сосредоточиться на сборной?

- Да нет. В этом моменте глупо было бы говорить, что аута не было, но я об этом узнал, думаю, как и многие, только из видеоповтора, на паузе.

- А вы за видеоповторы?

- Наверное, нужны.