Магомед Митришев: Гол в ворота ЦСКА? Глупо отрицать, что мяч не ушел в аут
Полузащитник грозненского «Ахмата» Магомед Митришев ответил на вопросы журналистов в расположении сборной России после тренировке на базе в Новогорске.
- История с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА как-то мешала приезду в сосредоточиться на сборной?
- Да нет. В этом моменте глупо было бы говорить, что аута не было, но я об этом узнал, думаю, как и многие, только из видеоповтора, на паузе.
- А вы за видеоповторы?
- Наверное, нужны.
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