Магомед Митришев: Атмосфера в сборной позитивная, притираемся к друг другу

Полузащитник «Ахмата» Магомед Митришев рассказал о впечатлениях от вызова в сборную России.

- Впечатления от сборной самые приятные. Это большая честь – тренироваться в составе национальной команды. Атмосфера в команде позитивная, ни на что не жалуемся.

- Чем сборная отличается от клуба?

- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку к друг другу притираются. Особых различий нет. По крайне мере, я их не почувствовал.

- Каждый игрок сборной России уже сыграл с «Динамо». Это облегчает подготовку?

- Мне так не кажется.