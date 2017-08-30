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Магомед Митришев: Атмосфера в сборной позитивная, притираемся к друг другу

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Магомед Митришев рассказал о впечатлениях от вызова в сборную России.

- Впечатления от сборной самые приятные. Это большая честь – тренироваться в составе национальной команды. Атмосфера в команде позитивная, ни на что не жалуемся.

- Чем сборная отличается от клуба?
- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку к друг другу притираются. Особых различий нет. По крайне мере, я их не почувствовал.

- Каждый игрок сборной России уже сыграл с «Динамо». Это облегчает подготовку?
- Мне так не кажется.

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