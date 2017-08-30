Организаторы фестиваля «Россия любит футбол» огласили список хедлайнеров музыкальной программы

16 сентября состоится масштабный всероссийский фестиваль «Россия любит футбол!», который соберет на одной площадке известных музыкантов, звезд футбола, горячих поклонников и тех, и других, профессионалов и любителей. В рамках праздника запланирован любительский турнир, в котором примут участие рекордное количество участников: около 650 юношеских и молодежных команд из Москвы и других городов. Свыше 10 тысяч футболистов в трех возрастных категориях: до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше будут биться с самого утра на одиннадцати полях одновременно за кубок движения «Россия любит футбол!». Для девушек будет предусмотрена одна общая категория.

Регистрация участников открыта на сайте rlffest.ru.

Если вы не играете в футбол, но испытываете нежные чувства к атмосфере бодрого духа и здорового тела, а главное, к музыке, то добро пожаловать поближе к главной сцене, расположенной на Престижной Аллее, где весь день будут выступать самые популярные исполнители последних лет. Хедлайнерами фестиваля станут легенды независимой российской музыкальной сцены: Noize MС, Дельфин и Sunsay, проект вокалиста группы 5'nizza, Андрея Запорожца.

На площадке вас также ожидают воркауты, квесты, открытые уроки по баланс-борду, футфристайлу и панна-футболу с Иваном Сапрыкиным, создателем движения уличного футбола в России, мастер-классы известных футболистов, тематические конкурсы и активные игры на футбольную тематику для самых маленьких. После окончания турнира всех участников будет ждать зона восстановления и реабилитация, где каждый сможет получить консультацию по технике кинезиотейпирования.

Кроме того, вас ожидает большой маркет, где будут представлены десятки корнеров с футбольной и спортивной атрибутикой, сувенирами, одеждой от известных российских брендов, а также фудкорты с популярными стритфуд-проектами и площадками для пикника.

По мнению посла движения «Россия любит футбол!» и ЧМ-2018, члена исполкома Российского футбольного союза (РФС), бывшего игрока сборной России Алексея Смертина, проведение такого массового фестиваля поможет создать нужную атмосферу в преддверии старта Чемпионата мира 2018 года. «Заявлена серьезная и масштабная программа фестиваля. Очевидно, что мероприятие будет массовым, и как раз через это фестивальное настроение, где объединятся спорт и культура, то есть музыка и футбол, мы сможем донести до людей, что нужно быть здоровым и любить спорт, футбол в частности!»

Организаторы фестиваля «Россия Любит Футбол!» - Департамент спорта и туризма города Москвы, ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» Департамента спорта и туризма города Москвы, общественное движение «Россия Любит Футбол!». Оператор проекта – международное коммуникационное агентство Eventica. Главный информационный партнер фестиваля – ИД «Советский Спорт».

«Россия Любит Футбол!» - общественное движение, официальный старт которому был дан 19 апреля 2016 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президентом Российского футбольного союза В.Л. Мутко совместно с президентом FIFA Джанни Инфантино во время его первого визита в Россию. РЛФ призвано популяризовать футбол, увлечь и заинтересовать самую широкую аудиторию игрой, любимой миллионами людей по всей России. Присоединиться к движению может любой желающий, независимо от возраста, рода занятий и географии проживания.

По дополнительной информации и вопросам аккредитации просьба обращаться:

Дина Гимальдинова

PR менеджер

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