Эдер будет выступать в «Локомотиве» под 24-м номером
Источник: РФПЛКомментарии
Нападающий «Локомотива» Эдер будет выступать в составе красно-зеленых под 24-м номером, сообщает официальный твиттер РФПЛ.
Напомним, ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин заявил, что Эдер присоединится к команде 30 августа на сборе в Австрии.
.@fclokomotiv (Москва) заявили:— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 августа 2017 г.
Эдер (нападающий)
Гражданство: Португалияhttps://t.co/YhvG8CS8rl#межсезонье #РФПЛ #НашФутбол pic.twitter.com/ndkQKUaLwG
«Локомотив» арендовал Эдера до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически