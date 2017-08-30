Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 0Торпедо
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эдер будет выступать в «Локомотиве» под 24-м номером

Источник:  РФПЛКомментарии

Нападающий «Локомотива» Эдер будет выступать в составе красно-зеленых под 24-м номером, сообщает официальный твиттер РФПЛ.

Напомним, ранее главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин заявил, что Эдер присоединится к команде 30 августа на сборе в Австрии.

«Локомотив» арендовал Эдера до конца текущего сезона  с правом последующего выкупа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» не купит еще трех игроков, как этого просит МанчиниРуководство «Зенита» не готово удовлетворить просьбу главного тренера команды Роберто Манчини о подписании трех игроков до закрытия летнего трансферного окна.Магомед Митришев: Гол в ворота ЦСКА? Глупо отрицать, что мяч не ушел в аутПолузащитник грозненского «Ахмата» Магомед Митришев ответил на вопросы журналистов в расположении сборной России после тренировке на базе в Новогорске.Манчини недоволен трансферной кампанией «Зенита», но не задумывается об отставкеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини не собирается покидать петербургский клуб, сообщает Tuttomercatoweb.Нобель Арустамян: «Рубин» надеется приобрести ПодберезкинаТелекомментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» Вячеслава Подберезкина в «Рубин».Трофеи футбольного «Спартака» будут выставлены перед матчем КХЛ с минским «Динамо»Трофеи футбольного «Спартака», завоеванные за победу в чемпионате и Суперкубке России, будут выставлены для обозрения перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Минск).
MMA
Как завершится бой Александр Волков — Стефан Штруве? Опрос
Бокс
Гильермо Ригондо: Пришлите мне контракт на бой с Ломаченко. Это все, чего я хочу (видео)
Хоккей
Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий язык
MMA
Шлеменко открыл еще одну бесплатную спортивную площадку на улице Омска (видео)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Эдер
Эдервсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости