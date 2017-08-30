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«Зенит» не купит еще трех игроков, как этого просит Манчини

Источник:  ТАССКомментарии

Руководство «Зенита» не готово удовлетворить просьбу главного тренера команды Роберто Манчини о подписании трех игроков до закрытия летнего трансферного окна.

«Манчини хочет, чтобы клуб купил еще трех игроков – центрального защитника, полузащитника и нападающего. На данный момент ситуация складывается так, что пожелание Манчини в полной мере не будет выполнено, поскольку финансовые возможности клуба не безграничны, учитывая существование финансового fair play УЕФА, а также то, как много игроков уже было взято в это трансферное окно.

Допустим, за Федора Смолова руководство «Зенита» не готово платить больше определенной суммы. Кроме того, в следующем сезоне будет ужесточен лимит на легионеров – скорее всего, будет схема «8+17» – и это тоже немаловажный фактор», – приводит ТАСС слова своего источника.

Напомним, нынешним летом «Зенит» подписал контракты с десятью новичками: аргентинцами Леандро Паредесом, Себастьяном Дриусси, Эммануэлем Мамманой, Матиасом Краневиттером и Эмилиано Ригони, эквадорцем Кристианом Нобоа, а также российскими игроками Далером Кузяевом, Денисом Терентьевым, Александром Ерохиным и Дмитрием Полозом.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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