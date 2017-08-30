Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работали

Швейцарец Роджер Федерер подвел итоги матча первого круга US Open против американца Фрэнсиса Тиафу.



В начале матча у меня было много проблем. Фрэнсис сразу вошел в игру. А я иногда путался в ногах. Глаза не работали. Я неправильно оценивал расстояние. Еще я двигался слишком осторожно.

Во втором сете у меня начало что-то получаться. Но из-за того, что подготовка к турниру была неидеальной, матч вышел довольно неровным.

Как только я немного сдавал, Фрэнсис брал игру в свои руки. В пятом сете мне нужно было снова почувствовать прилив сил, играть на победу, а не просто надеяться на его ошибки. По-моему, мне это удалось. Я очень рад, что сегодня все-таки победил, - заявил Федерер.

Напомним, Роджер сломил сопротивление Тиафу в пяти партиях. Ранее он пять раз побеждал на US Open (последний раз - в 2008 году).

