Аймен Абденнур: Я прошел медосмотр для «Зенита», но когда позвонили из «Марселя», сел в самолет и улетел

Защитник «Марселя» Аймен Абденнур поделился впечатлениями от перехода во французский клуб.

– Я горд, что подписал контракт с «Марселем». Это очень удобно для меня и моей страны. «Зенит»? Да, я прошел медицинское обследование, но, когда позвонили из «Марселя», я сел в самолет и улетел, – приводит слова Абденнура Mercato365

Напомним, Абденнур перешел в «Марсель» из «Валенсии». Игрок прилетал в Рим для прохождения медосмотра в «Зените», но отказался от перехода в петербургский клуб. Как сообщают итальянские СМИ, после этого Роберто Манчини выразил недовольство трансферной кампанией «Зенита».

«Зенит» с 20 очками после восьми игр возглавляют турнирную таблицу РФПЛ. Следующий матч команда Роберто Манчини проведет 10 сентября в Москве против «Динамо».