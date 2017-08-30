Аймен Абденнур: Я прошел медосмотр для «Зенита», но когда позвонили из «Марселя», сел в самолет и улетел
Защитник «Марселя»
Аймен Абденнур поделился впечатлениями от перехода во французский клуб.
– Я горд, что подписал контракт с «Марселем». Это очень удобно для
меня и моей страны. «Зенит»? Да, я прошел медицинское обследование, но, когда
позвонили из «Марселя», я сел в самолет и улетел, – приводит слова Абденнура Mercato365
Напомним, Абденнур перешел в «Марсель» из «Валенсии». Игрок
прилетал в Рим для прохождения медосмотра в «Зените», но отказался от перехода
в петербургский клуб.
«Зенит» с 20 очками
после восьми игр возглавляют турнирную таблицу РФПЛ. Следующий матч команда
Роберто Манчини проведет 10 сентября в Москве против «Динамо».