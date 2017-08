Реванш Пакьяо - Хорн может быть перенесен на 2018 год

Дата проведения повторного поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном пока остается неизвестной.

- Мэнни пока не решил, проводить ли ему реванш с Джеффом в 2017 или в 2018 году. Если он решит перенести бой, мы подберем достойного соперника Хорну на ноябрь, - заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум.

Pacquiao-Horn Rematch Could Get Pushed Back To 2018 https://t.co/wQ35ZBAGmo #boxing pic.twitter.com/j11URoOH5Q