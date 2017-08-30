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Реванш Пакьяо - Хорн может быть перенесен на 2018 год

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дата проведения повторного поединка между филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном пока остается неизвестной. 

- Мэнни пока не решил, проводить ли ему реванш с Джеффом в 2017 или в 2018 году. Если он решит перенести бой, мы подберем достойного соперника Хорну на ноябрь, - заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум. 

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения. Мэнни уже объявил о своем намерении воспользоваться данной опцией.

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