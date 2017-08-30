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Муса может перейти из «Лестера» в «Халл Сити»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса может стать игроком «Халл Сити».

По информации Leicester Mercury, 24-летний Ахмед Муса будет отдан «Лестером» в аренду. Стороны уже провели переговоры, и 31 августа переход может состояться официально.

Отметим, что Ахмед Муса ранее уже играл под руководством Леонида Слуцкого в ЦСКА.

Летом 2016 года он перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро, но не смог закрепиться в основном составе «лис».

«Халл Сити» после пяти туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице английского чемпионшипа.

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