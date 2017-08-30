Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»

«Барселона» сохраняет интерес в приобретении полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, хотя вице-чемпионы Франции уже отвергли два предложения каталонцев.

Сейчас «Барселона» готовит третий запрос по Ди Марии, который сам рассчитывает вернуться в Испанию и уже попросил главного тренера команды Унаи Эмери отпустить его.

При этом судьба трансфера зависит от того, удастся ли «Барселоне» подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Если это произойдет, то приобретение Ди Марии не будет приоритетным для клуба. В обратном случае «Барселона» подготовит более серьезное предложение для «ПСЖ». Ранее французы отказались продавать Ди Марию за 25 и 30 миллионов евро.

Напомним, в 2010-2014 годах полузащитник выступал в Испании за «Реал».

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.