Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс3 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»

Источник:  Cadena SERКомментарии

«Барселона» сохраняет интерес в приобретении полузащитника «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марии, хотя вице-чемпионы Франции уже отвергли два предложения каталонцев.

Сейчас «Барселона» готовит третий запрос по Ди Марии, который сам рассчитывает вернуться в Испанию и уже попросил главного тренера команды Унаи Эмери отпустить его.

При этом судьба трансфера зависит от того, удастся ли «Барселоне» подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Если это произойдет, то приобретение Ди Марии не будет приоритетным для клуба. В обратном случае «Барселона» подготовит более серьезное предложение для «ПСЖ». Ранее французы отказались продавать Ди Марию за 25 и 30 миллионов евро.

Напомним, в 2010-2014 годах полузащитник выступал в Испании за «Реал».

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо«Барселона» намерена подписать одного или двух атакующих игроков до закрытия трансферного окна, сообщает Sport.es.Эль-Шаарави может перейти из «Ромы» в «Спартак»Московский «Спартак» интересуется нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste.Веллитон станет игроком французского клубаБывший форвард московского «Спартака» Веллитон может перебраться в чемпионат Франции, сообщает Le Télégramme.«Арсенал» ведет переговоры с форвардом «Реала»Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Diario Gol.Марез может перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который собирается покинуть команду этим летом, оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Футбол
Андрей Синицын: Акинфеев остается первым номером сборной России
Футбол
Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»
Футбол
Муса может перейти из «Лестера» в «Халл Сити»
Бокс
Реванш Пакьяо – Хорн может быть перенесен на 2018 год
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мариявсе новости
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы