Андрей Синицын: Акинфеев остается первым номером сборной России

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о конкуренции во вратарской линии в сборной России.

– Верите, что попадете в заявку сборной на ЧМ-2018?

– Буду делать все, что от меня зависит. Существует большая конкуренция и нужно быть объективным: как могу попасть в сборную, так могу там и не оказаться.

– Лунев сказал, что Акинфеев стареет и скоро на его место придут честолюбивые дублеры. Как считает, Игорь – первый номер сборной?

– Может его слова были вырваны из контекста. Вратари же как вино – с годами становятся только лучше. А что касается Акинфеева – думаю, да, он первый номер.



