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Андрей Синицын: Акинфеев остается первым номером сборной России

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о конкуренции во вратарской линии в сборной России.

– Верите, что попадете в заявку сборной на ЧМ-2018?
– Буду делать все, что от меня зависит. Существует большая конкуренция и нужно быть объективным: как могу попасть в сборную, так могу там и не оказаться.

– Лунев сказал, что Акинфеев стареет и скоро на его место придут честолюбивые дублеры. Как считает, Игорь – первый номер сборной?
– Может его слова были вырваны из контекста. Вратари же как вино – с годами становятся только лучше. А что касается Акинфеева – думаю, да, он первый номер.


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