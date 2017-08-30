Кирсан Илюмжинов: Шахматная олимпиада впервые может пройти в Африке

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил, что две африканских страны хотят провести Кубок мира и Всемирную шахматную олимпиаду.

- Замбия и Зимбабве выразили готовность принять совместно Кубок мира в 2021 году и Шахматную олимпиаду 2022 году, они готовят заявку - рассказал Кирсан Илюмжинов. – Если делегаты конгресса ФИДЕ, который пройдет в 2018 году, проголосуют за эти кандидатуры, то соревнования столь высокого уровня впервые пройдут в Африке.