Юкка Ялонен: Толванену нужно расти. И играть так, чтобы слава ему не мешала

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 1:2 бул. и своего юного голеодора Эли Толванена.

- Мы проиграли, но я доволен игрой, которую показала моя команда, - заявил Ялонен. – Мы действовали очень активно и создали много голевых моментов. Но, к сожалению, не хватило остроты перед динамовскими воротами. Забили мало. И все равно я рад, что в четвертом матче на выезде мы сыграли в столь энергичный хоккей.

- Что скажете о своем новичке Толванене? Не мешает ли ему слава, которая обрушилась на 18-летнего форварда после хет-трика в дебютном матче.

- Эли, безусловно, очень одаренный игрок. Поэтому ему уделяется очень много внимания – и на площадке, и за ее пределами. Ему нужно расти! И делать так, чтобы ничего это ему не мешало.