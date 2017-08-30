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Юкка Ялонен: Толванену нужно расти. И играть так, чтобы слава ему не мешала

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 1:2 бул. и своего юного голеодора Эли Толванена.

- Мы проиграли, но я доволен игрой, которую показала моя команда, - заявил Ялонен. – Мы действовали очень активно и создали много голевых моментов. Но, к сожалению, не хватило остроты перед динамовскими воротами. Забили мало. И все равно я рад, что в четвертом матче на выезде мы сыграли в столь энергичный хоккей.

- Что скажете о своем новичке Толванене? Не мешает ли ему слава, которая обрушилась на 18-летнего форварда после хет-трика в дебютном матче.
- Эли, безусловно, очень одаренный игрок. Поэтому ему уделяется очень много внимания – и на площадке, и за ее пределами. Ему нужно расти! И делать так, чтобы ничего это ему не мешало.

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