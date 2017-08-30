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Андрей Синицын: «Краснодару» есть куда расти, несмотря на вылет из Лиги Европы

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о вылете команды из Лиги Европы.

– «Краснодар» не пробился в группу Лиги Европы. Уже успели отойти психологически?
– Был немного подавлен, потому что была задача и желание пройти в групповой этап, но не удалось. Игра с «Динамо» (2:0) показала, что не все так плохо и что нам есть куда расти.

 Получается, вы можете два раза подряд сыграть с «Динамо». Сначала за клуб, теперь – за сборную.
– Не могу сказать, что у меня какое-то особенное настроение по этому поводу. Попав в сборную, стараешься выдавать максимум. Вот и все.

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