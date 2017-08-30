Гарай вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай снова тренируется с основным составом «Валенсии».

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что руководство «Валенсии» не рассчитывает в будущем на аргентинского защитника. Но главный тренер Гарсия Тораль заявил о своем нежелании отпускать футболиста из клуба.

🎥@Garay_24 con el grupo, buen ambiente y goles



Sesión productiva la de este miércoles 😃



Mañana más 💪👉https://t.co/ZmJ1vbxvZw pic.twitter.com/7HjxB1ReX7 — Valencia CF (@valenciacf) 30 августа 2017 г.

Сообщалось о том, что интерес к Гараю проявляют московский «Спартак» и туринский «Ювентус».

Аргентинец ранее уже выступал в чемпионате России за «Зенит».

