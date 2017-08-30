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Гарай вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай снова тренируется с основным составом «Валенсии».

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что руководство «Валенсии» не рассчитывает в будущем на аргентинского защитника. Но главный тренер Гарсия Тораль заявил о своем нежелании отпускать футболиста из клуба.

Сообщалось о том, что интерес к Гараю проявляют московский «Спартак» и туринский «Ювентус».

Аргентинец ранее уже выступал в чемпионате России за «Зенит».

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