Вячеслав Караваев: Есть вероятность, что я покину «Спарту»

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о возможном уходе из клуба.

– Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Вы остаетесь в «Спарте»?

– Пока не могу ответить на этот вопрос, еще два дня до закрытия трансферного окна. Мой агент занимается. Переговоры идут, возможно. Вероятность того, что я покину клуб, существует. Возможен вариант с возвращением в Россию. Я никогда не говорил, что этого не хочу. Но пока посмотрим.