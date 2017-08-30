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Вячеслав Караваев: Есть вероятность, что я покину «Спарту»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о возможном уходе из клуба.

– Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Вы остаетесь в «Спарте»?
– Пока не могу ответить на этот вопрос, еще два дня до закрытия трансферного окна. Мой агент занимается. Переговоры идут, возможно. Вероятность того, что я покину клуб, существует. Возможен вариант с возвращением в Россию. Я никогда не говорил, что этого не хочу. Но пока посмотрим.

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