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Марез может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который собирается покинуть команду этим летом, оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает SFR Sport, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью в беседе с руководством заявил о желании видеть игрока в своей команде.

Согласно СМИ, борьбу за алжирского футболиста ведет «Рома». Итальянцы нуждаются в усилении правого фланга, поскольку Мохаммед Салах перешел в «Ливерпуль». «Юнайтед» также заинтересован в усилении, и уже пытался пригласить Гарета Бэйла из «Реала».

Ранее сообщалось, что «Лестер» отпустит Мареза не меньше, чем за 50 млн фунтов.

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