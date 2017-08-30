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Голкипер Евгений Фролов стал игроком «Оренбурга»

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

29-летний вратарь Евгений Фролов пополнил состав «Оренбурга».

Футболист уже внесен в заявочный лист «Оренбурга» под номером «91». Об этом сообщает официальный сайт ФНЛ.

Фролов ранее играл за «Мордовию», «Знамя Труда», московские «Торпедо» и «Динамо», а также «Сахалин». В прошлом сезоне вратарь провел за «Кубань» и «Балтику» в сумме 24 матча в ФНЛ, в которых пропустил 16 мячей.

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