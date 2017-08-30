«Арсенал» ведет переговоры с форвардом «Реала»

Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Diario Gol.

Согласно информации источника, «пушкари» вступили в переговоры с нападающим мадридского «Реала» Лукасом Васкесом.

Отмечается, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан рассчитывает на испанца и не собирается его отпускать, однако, сам футболист раздумывает над сменой клубной прописки из-за недостатка игровой практики.

В минувшем сезоне 26-летний Васкес провел в чемпионате страны 33 матча, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач.

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