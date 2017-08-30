Леонардо Бонуччи: Серхио Рамос – лучший защитник в мире

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Испании.

- Нам придется сражаться. Но мы готовы отдать все силы на поле ради победы. Можем снова преподнести испанцам неприятный сюрприз. В недавнем прошлом мы показали, что можем их победить.

Серхио Рамос – лучший защитник в мире. Я очень его ценю, он весьма разносторонний футболист, — сказал Бонуччи.

Со сборной Испании команда Италии сыграет 2 сентября. После шести матчей у обеих команд по 16 очков.