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Леонардо Бонуччи: Серхио Рамос – лучший защитник в мире

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Милана» и сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Испании.

- Нам придется сражаться. Но мы готовы отдать все силы на поле ради победы. Можем снова преподнести испанцам неприятный сюрприз. В недавнем прошлом мы показали, что можем их победить.

Серхио Рамос  – лучший защитник в мире. Я очень его ценю, он весьма разносторонний футболист, — сказал Бонуччи.

Со сборной Испании команда Италии сыграет 2 сентября. После шести матчей у обеих команд по 16 очков.

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