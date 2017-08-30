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Президент МОК: Комитет готов рассмотреть только те видеоигры, где нет насилия

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что спортивные симуляторы могут попасть в реестр олимпийских видов спорта, а жесткое и кровавые дисциплины не вписываются в концепцию Олимпийских игр.

«Мы хотим, чтобы молодое поколение интересовалось Олимпийскими играми, однако МОК готов рассмотреть только те видеоигры, где нет насилия. Мы продвигаем толерантность и мир среди людей, что идет вразрез с играми, где есть жестокость, взрывы и убийства. В этом плане мы не пойдем на уступки. 

Спортивные симуляторы футбола или баскетбола могут попасть в реестр олимпийских видов спорта, однако те видеоигры, о которых я сказал выше, противоречат олимпийским принципам. Мы еще обсуждаем, [стоит ли включать в программу Олимпийских игр в Париже 2024 года киберспорт]. Нам нужно время, поскольку киберспортивная индустрия формируется прямо сейчас. Она успешна, но пока не обладает четкой структурой. Например, нам нужны люди, которые убедят нас, что киберспортсмены не употребляют допинг, придерживаются всех правил и уважают друг друга».

Напомним, что ранее Олимпийский совет Азии включил киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

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