Эль-Шаарави может перейти из «Ромы» в «Спартак»

Московский «Спартак» интересуется нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста составляет около 15 миллионов евро, при этом первое предложение российского клуба было отвергнуто.

В прошлом сезоне игрок провел в составе римской команды в серии А 32 матча, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Стефан Эль-Шаарави играл за итальянские клубы «Дженоа», «Падову», «Милан», а также в Лиге 1 за «Монако».