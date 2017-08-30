Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс3 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эль-Шаарави может перейти из «Ромы» в «Спартак»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московский «Спартак» интересуется нападающим «Ромы» Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste.

Трансферная стоимость 25-летнего футболиста составляет около 15 миллионов евро, при этом первое предложение российского клуба было отвергнуто.

В прошлом сезоне игрок провел в составе римской команды в серии А 32 матча, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее Стефан Эль-Шаарави играл за итальянские клубы «Дженоа», «Падову», «Милан», а также в Лиге 1 за «Монако».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо«Барселона» намерена подписать одного или двух атакующих игроков до закрытия трансферного окна, сообщает Sport.es.Веллитон станет игроком французского клубаБывший форвард московского «Спартака» Веллитон может перебраться в чемпионат Франции, сообщает Le Télégramme.«Арсенал» ведет переговоры с форвардом «Реала»Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Diario Gol.Марез может перейти в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Лестера» Рияд Марез, который собирается покинуть команду этим летом, оказался в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».Вячеслав Караваев: Есть вероятность, что я покину «Спарту»Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о возможном уходе из клуба.
Футбол
Андрей Синицын: Акинфеев остается первым номером сборной России
Футбол
Ди Мария попросил Эмери отпустить его в «Барселону»
Футбол
Муса может перейти из «Лестера» в «Халл Сити»
Бокс
Реванш Пакьяо – Хорн может быть перенесен на 2018 год
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Стефан Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шааравивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы