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«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселона» намерена подписать одного или двух атакующих игроков до закрытия трансферного окна, сообщает Sport.es.

Приоритетом для каталонцев остается приобретение полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Однако в связи с тем, что переговоры с «красными» затягиваются, «Барселона» готова рассмотреть альтернативные варианты усиления атаки.

Первым кандидатом может стать форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. «Барселона» давно проявляет интерес к аргентинцу, который дружит с Лионелем Месси, однако в прошлом году предметным переговорам помешала высокая трансферная стоимость форварда. Теперь же, получив 222 миллиона евро за Неймара, каталонцы могут позволить себе удовлетворить запросы «Ювентуса».

Также «Барселона» присматривается к полузащитнику «Монако» Тома Лемару. Его кандидатуру держат в уме и в «Ливерпуле» на случай ухода Коутиньо. По информации источника, английский клуб готовит предложение монегаскам в размере 81 миллиона евро.

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