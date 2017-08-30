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«Спартак» сыграет с ЦСКА 10 декабря. РФПЛ опубликовала календарь на 9-20 туры

Источник:  РФПЛКомментарии

Официальный сайт РФПЛ опубликовал календарь на 9-20 туры сезона-2017/18.

9-й тур

8 сентября (пятница)

«Амкар» – ПФК ЦСКА 17:30

9 сентября (суббота)

«Тосно» - «Анжи» 14:00

«Ростов» - «Арсенал» 16:30

«Спартак» - «Рубин» 19:00

10 сентября (воскресенье)

«Динамо» - «Зенит» 14:00

«Уфа» – «Краснодар» 16:30

«Ахмат» - «Локомотив» 19:00

11 сентября (понедельник)

«Урал» - «СКА-Хабаровск» 17:30

12, 13 сентября (вторник, среда)

 1-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA  2017/2018 гг. 

14 сентября (четверг)

1-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2018 гг. 

10-й тур

15 сентября (пятница)

«Арсенал» - «Динамо» 19:30

16 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 11:30

«Тосно» - «Спартак» 14:00

ПФК ЦСКА - «Ростов» 16:30

«Анжи» - «Краснодар» 19:00

17 сентября (воскресенье)

«Рубин» - «Урал» 16:30

«Зенит» - «Уфа» 19:00

18 сентября (понедельник)

«Локомотив» - «Амкар» 19:30

20, 21 сентября (среда, четверг)

Матчи 1/16 финала Кубка России 2017/2018 гг.

11-й тур

23 сентября (суббота)

«Динамо» – ПФК ЦСКА 16:30

«Спартак» - «Анжи» 19:00

24 сентября (воскресенье)

«Уфа» - «Арсенал» 11:30

«Урал» - «Тосно» 14:00

«Ростов» - «Локомотив» 16:30

«Краснодар» - «Зенит» 19:00

25 сентября (понедельник)

«Амкар» - «СКА-Хабаровск» 17:00

«Ахмат» - «Рубин» 19:30

26, 27 сентября (вторник, среда)

2-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.

28 сентября (четверг)

2-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2018 гг.

12-й тур

29 сентября (пятница)

«Арсенал» - «Краснодар» 19:30

30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» - «Ростов» 11:30

«Тосно» - «Ахмат» 14:00

«Рубин» - «Амкар» 16:30

«Спартак» - «Урал» 19:00

1 октября (воскресенье)

ПФК ЦСКА - «Уфа» 14:00

«Локомотив» - «Динамо» 16:30

«Анжи» - «Зенит» 19:00

2 – 10 октября Сбор сборной команды России.

13-й тур

13 октября (пятница)

«Ахмат» - «Спартак» 19:30

14 октября (суббота)

«Динамо» - «СКА-Хабаровск» 14:00

«Урал» - «Анжи» 16:30

«Краснодар» - ПФК ЦСКА 19:00

15 октября (воскресенье)

«Уфа» - «Локомотив» 14:00

«Ростов» - «Рубин» 16:30

 «Зенит» - «Арсенал» 19:00

16 октября (понедельник)

«Амкар» - «Тосно» 17:30

17, 18 октября (вторник, среда)

3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA  2017/2018 гг.

19 октября (четверг)

3-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2017 гг.

14-й тур

21 октября (суббота)

«СКА-Хабаровск» - «Уфа» 11:30

«Тосно» - «Ростов» 14:00

«Рубин» - «Динамо» 16:30

«Спартак-Москва» - «Амкар» 19:00

22 октября (воскресенье)

«Урал» - «Ахмат» 14:00

ПФК ЦСКА - «Зенит» 16:30

«Анжи» - «Арсенал» 19:00

23 октября (понедельник)

«Локомотив» - «Краснодар» 19:30

25, 26 октября (среда, четверг)

Матчи 1/8 финала Кубка России 2017/2018 гг.

15-й тур

28 октября (суббота)

«Арсенал» – ПФК ЦСКА 16:30

«Ростов» - «Спартак» 19:00

29 октября (воскресенье)

«Амкар» - «Урал» 11:30

«Динамо» - «Тосно» 14:00

«Зенит» - «Локомотив» 16:30

«Краснодар» - «СКА-Хабаровск» 19:00

30 октября (понедельник)

«Уфа» - «Рубин» 17:00

«Ахмат» - «Анжи» 19:30

31 октября, 1 ноября (вторник, среда)

4-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA  2017/2018 гг.

2 ноября (четверг)

4-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2018 гг.

16-й тур

3 ноября (пятница)

«Урал» - «Динамо» 17:30

4 ноября (суббота)

«Тосно» - «Краснодар» 16:30

«Ахмат» - «Ростов» 19:00

5 ноября (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» - «Арсенал» 11:00

«Амкар» - «Анжи» 14:00

«Локомотив» – ПФК ЦСКА 16:30

«Рубин» - «Зенит» 19:00

«Спартак» - «Уфа» 19:00

6–14 ноября   Сбор сборной команды России.

17-й тур

18 ноября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – ПФК ЦСКА 11:00

«Динамо» - «Ахмат» 14:00

«Краснодар» - «Спартак» 16:30

«Арсенал» - «Рубин» 19:00

19 ноября (воскресенье)

«Уфа» - «Урал» 11:30

«Анжи» - «Локомотив» 14:00

«Ростов» - «Амкар» 16:30

«Зенит» - «Тосно» 19:00

21, 22 ноября (вторник, среда)

5-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA  2017/2018 гг.

23 ноября (четверг)

5-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2018 гг.

18-й тур

24 ноября (пятница)

«Амкар» - «Динамо» 17:30

 25 ноября (суббота)

«Тосно» - «Арсенал» 16:30

«Ахмат» - «Уфа» 19:00

26 ноября (воскресенье)

«Урал» - «Краснодар» 11:30

«Рубин» – ПФК ЦСКА 14:00

«Ростов» - «Анжи» 16:30

«Спартак» - «Зенит» 19:00

27 ноября (понедельник)

«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 12:00

19-й тур

1 декабря (пятница)

«Арсенал» - «Спартак-Москва» 19:30

ЦСКА - «Тосно» 19:30

2 декабря (суббота)

«Динамо» - «Ростов» 14:00

«Локомотив» - «Рубин» 16:30

«Зенит» - «Урал» 19:00

3 декабря (воскресенье)

«Уфа» - «Амкар» 14:00

«Краснодар» - «Ахмат» 16:30

«Анжи» - «СКА-Хабаровск» 19:00

5, 6 декабря (вторник, среда)

6-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA  2017/2018 гг.

7 декабря (четверг)

6-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA  2017/2018 гг.

20-й тур

8 декабря (пятница)

«Урал» - «Арсенал» 17:30

9 декабря (суббота)

«Динамо» - «Анжи» 14:00

«Рубин» - «СКА-Хабаровск» 16:30

10 декабря (воскресенье)

«Амкар» - «Краснодар» 14:00

«Спартак-Москва» – ПФК ЦСКА 16:30

«Ростов» - «Уфа» 19:00

11 декабря (понедельник)

«Ахмат» - «Зенит» 19:30

«Тосно» - «Локомотив» 19:30

Отмечается, что календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.

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