«Спартак» сыграет с ЦСКА 10 декабря. РФПЛ опубликовала календарь на 9-20 туры
Официальный сайт РФПЛ опубликовал календарь на 9-20 туры сезона-2017/18.
9-й тур
8 сентября (пятница)
«Амкар» – ПФК ЦСКА 17:30
9 сентября (суббота)
«Тосно» - «Анжи» 14:00
«Ростов» - «Арсенал» 16:30
«Спартак» - «Рубин» 19:00
10 сентября (воскресенье)
«Динамо» - «Зенит» 14:00
«Уфа» – «Краснодар» 16:30
«Ахмат» - «Локомотив» 19:00
11 сентября (понедельник)
«Урал» - «СКА-Хабаровск» 17:30
12, 13 сентября (вторник, среда)
1-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
14 сентября (четверг)
1-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг.
10-й тур
15 сентября (пятница)
«Арсенал» - «Динамо» 19:30
16 сентября (суббота)
«СКА-Хабаровск» - «Ахмат» 11:30
«Тосно» - «Спартак» 14:00
ПФК ЦСКА - «Ростов» 16:30
«Анжи» - «Краснодар» 19:00
17 сентября (воскресенье)
«Рубин» - «Урал» 16:30
«Зенит» - «Уфа» 19:00
18 сентября (понедельник)
«Локомотив» - «Амкар» 19:30
20, 21 сентября (среда, четверг)
Матчи 1/16 финала Кубка России 2017/2018 гг.
11-й тур
23 сентября (суббота)
«Динамо» – ПФК ЦСКА 16:30
«Спартак» - «Анжи» 19:00
24 сентября (воскресенье)
«Уфа» - «Арсенал» 11:30
«Урал» - «Тосно» 14:00
«Ростов» - «Локомотив» 16:30
«Краснодар» - «Зенит» 19:00
25 сентября (понедельник)
«Амкар» - «СКА-Хабаровск» 17:00
«Ахмат» - «Рубин» 19:30
26, 27 сентября (вторник, среда)
2-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
28 сентября (четверг)
2-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг.
12-й тур
29 сентября (пятница)
«Арсенал» - «Краснодар» 19:30
30 сентября (суббота)
«СКА-Хабаровск» - «Ростов» 11:30
«Тосно» - «Ахмат» 14:00
«Рубин» - «Амкар» 16:30
«Спартак» - «Урал» 19:00
1 октября (воскресенье)
ПФК ЦСКА - «Уфа» 14:00
«Локомотив» - «Динамо» 16:30
«Анжи» - «Зенит» 19:00
2 – 10 октября Сбор сборной команды России.
13-й тур
13 октября (пятница)
«Ахмат» - «Спартак» 19:30
14 октября (суббота)
«Динамо» - «СКА-Хабаровск» 14:00
«Урал» - «Анжи» 16:30
«Краснодар» - ПФК ЦСКА 19:00
15 октября (воскресенье)
«Уфа» - «Локомотив» 14:00
«Ростов» - «Рубин» 16:30
«Зенит» - «Арсенал» 19:00
16 октября (понедельник)
«Амкар» - «Тосно» 17:30
17, 18 октября (вторник, среда)
3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
19 октября (четверг)
3-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2017 гг.
14-й тур
21 октября (суббота)
«СКА-Хабаровск» - «Уфа» 11:30
«Тосно» - «Ростов» 14:00
«Рубин» - «Динамо» 16:30
«Спартак-Москва» - «Амкар» 19:00
22 октября (воскресенье)
«Урал» - «Ахмат» 14:00
ПФК ЦСКА - «Зенит» 16:30
«Анжи» - «Арсенал» 19:00
23 октября (понедельник)
«Локомотив» - «Краснодар» 19:30
25, 26 октября (среда, четверг)
Матчи 1/8 финала Кубка России 2017/2018 гг.
15-й тур
28 октября (суббота)
«Арсенал» – ПФК ЦСКА 16:30
«Ростов» - «Спартак» 19:00
29 октября (воскресенье)
«Амкар» - «Урал» 11:30
«Динамо» - «Тосно» 14:00
«Зенит» - «Локомотив» 16:30
«Краснодар» - «СКА-Хабаровск» 19:00
30 октября (понедельник)
«Уфа» - «Рубин» 17:00
«Ахмат» - «Анжи» 19:30
31 октября, 1 ноября (вторник, среда)
4-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
2 ноября (четверг)
4-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг.
16-й тур
3 ноября (пятница)
«Урал» - «Динамо» 17:30
4 ноября (суббота)
«Тосно» - «Краснодар» 16:30
«Ахмат» - «Ростов» 19:00
5 ноября (воскресенье)
«СКА-Хабаровск» - «Арсенал» 11:00
«Амкар» - «Анжи» 14:00
«Локомотив» – ПФК ЦСКА 16:30
«Рубин» - «Зенит» 19:00
«Спартак» - «Уфа» 19:00
6–14 ноября Сбор сборной команды России.
17-й тур
18 ноября (суббота)
«СКА-Хабаровск» – ПФК ЦСКА 11:00
«Динамо» - «Ахмат» 14:00
«Краснодар» - «Спартак» 16:30
«Арсенал» - «Рубин» 19:00
19 ноября (воскресенье)
«Уфа» - «Урал» 11:30
«Анжи» - «Локомотив» 14:00
«Ростов» - «Амкар» 16:30
«Зенит» - «Тосно» 19:00
21, 22 ноября (вторник, среда)
5-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
23 ноября (четверг)
5-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг.
18-й тур
24 ноября (пятница)
«Амкар» - «Динамо» 17:30
25 ноября (суббота)
«Тосно» - «Арсенал» 16:30
«Ахмат» - «Уфа» 19:00
26 ноября (воскресенье)
«Урал» - «Краснодар» 11:30
«Рубин» – ПФК ЦСКА 14:00
«Ростов» - «Анжи» 16:30
«Спартак» - «Зенит» 19:00
27 ноября (понедельник)
«СКА-Хабаровск» - «Локомотив» 12:00
19-й тур
1 декабря (пятница)
«Арсенал» - «Спартак-Москва» 19:30
ЦСКА - «Тосно» 19:30
2 декабря (суббота)
«Динамо» - «Ростов» 14:00
«Локомотив» - «Рубин» 16:30
«Зенит» - «Урал» 19:00
3 декабря (воскресенье)
«Уфа» - «Амкар» 14:00
«Краснодар» - «Ахмат» 16:30
«Анжи» - «СКА-Хабаровск» 19:00
5, 6 декабря (вторник, среда)
6-й тур группового этапа Лиги Чемпионов UEFA 2017/2018 гг.
7 декабря (четверг)
6-й тур группового этапа Лиги Европы UEFA 2017/2018 гг.
20-й тур
8 декабря (пятница)
«Урал» - «Арсенал» 17:30
9 декабря (суббота)
«Динамо» - «Анжи» 14:00
«Рубин» - «СКА-Хабаровск» 16:30
10 декабря (воскресенье)
«Амкар» - «Краснодар» 14:00
«Спартак-Москва» – ПФК ЦСКА 16:30
«Ростов» - «Уфа» 19:00
11 декабря (понедельник)
«Ахмат» - «Зенит» 19:30
«Тосно» - «Локомотив» 19:30
Отмечается, что календарь игровых дней с 21-го по 30-й тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.