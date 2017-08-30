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«Зенит» – «Ростов». Петербургский клуб оштрафован за несогласованный баннер и пиротехнику

Источник:  РФСКомментарии

КДК оштрафовал «Зенит» на 55 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура РФПЛ против «Ростова».

25 тысяч петербургский клуб выплатит за несогласованный баннер, 30 тысяч – за использование болельщиками пиротехники.

Напомним, встреча завершилась нулевой ничьей. «Зенит» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Ростов» с 15 баллами идет на третьем месте.

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