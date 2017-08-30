«Зенит» – «Ростов». Петербургский клуб оштрафован за несогласованный баннер и пиротехнику
Источник: РФСКомментарии
КДК
оштрафовал «Зенит» на 55 тысяч рублей по итогам матча 8-го тура РФПЛ против «Ростова».
25 тысяч петербургский клуб выплатит за несогласованный баннер, 30
тысяч – за использование болельщиками пиротехники.
Напомним, встреча завершилась нулевой ничьей. «Зенит» с 20 очками
возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, «Ростов» с 15 баллами идет на третьем
месте.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически