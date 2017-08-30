«Барыс» обыграл «Торпедо»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барыс» дома обыграл «Торпедо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Талгат Жайлауов, Даррен Диц, Найджел Доус и Кевин Даллмэн, у гостей - Денис Баранцев и Михаил Григорьев.
Казахстанский клуб в четырех матчах одержал третью победу, нижегородцы потерпели второе поражение.
3 сентября «Барыс» на выезде сыграет с «Металлургом», а «Торпедо» днем ранее примет СКА.
Матч
Барыс - Торпедо - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Жайлауов (Сен-Пьер, Тривино), 8:49 (1:0). Баранцев (Дугин, Еглич), 24:24 (1:1). Диц (Доус, Даллмэн), 37:09 (2:1). Григорьев (Галузин), 53:04 (2:2). Доус (M. Frattin), 54:08 (3:2). Даллмэн 59:58 (4:2).
Место и дата
30 августа 14:00, Барыс Арена, Онлайн-трансляция
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