Попов может перейти из «Спартака» в «Рубин»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

- Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков, - цитируют «Известия» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, болгарский хавбек перешел в «Спартак» из краснодарской «Кубани» в 2015 году.



