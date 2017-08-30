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Попов может перейти из «Спартака» в «Рубин»

Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов может продолжить карьеру в казанском «Рубине». 

- Казанцы очень заинтересованы в том, чтобы болгарин пополнил состав их команды. Дело в том, что до окончания трансферного периода многие нынешние игроки казанцев могут покинуть команду. Руководство клуба из столицы Татарстана рассчитывает, что Попов сможет заменить этих игроков, - цитируют «Известия» неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, болгарский хавбек перешел в «Спартак» из краснодарской «Кубани» в 2015 году.

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