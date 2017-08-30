Даниэль Старридж: Переживаю отличный момент. Давно такого не было
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Ливерпуля» Даниэль Старридж, который в прошлом сезоне получил несколько травм и пропустил большое количество матчей, рассказал о своем состоянии.
«Таков футбол, тут ничего не поделать. Иногда вы показываете приличную игру, иногда – нет. Каждый раз, когда ты выходишь на поле, пытаешься выжить из себя максимум. Нет игроков, которые берегут себя и не стараются показывать свой максимум.
Сейчас я чувствую себя хорошо, и готов к работе. У меня была отличная предсезонка. Никаких проблем. Мне очень хочется приступить к своему делу. Сейчас я переживаю отличный момент. Давно такого не было со мной», – цитирует игрока Sky Sports.
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