Даниэль Старридж: Переживаю отличный момент. Давно такого не было

Форвард «Ливерпуля» Даниэль Старридж, который в прошлом сезоне получил несколько травм и пропустил большое количество матчей, рассказал о своем состоянии.

«Таков футбол, тут ничего не поделать. Иногда вы показываете приличную игру, иногда – нет. Каждый раз, когда ты выходишь на поле, пытаешься выжить из себя максимум. Нет игроков, которые берегут себя и не стараются показывать свой максимум.

Сейчас я чувствую себя хорошо, и готов к работе. У меня была отличная предсезонка. Никаких проблем. Мне очень хочется приступить к своему делу. Сейчас я переживаю отличный момент. Давно такого не было со мной», – цитирует игрока Sky Sports.

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