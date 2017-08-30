Александр Кокорин поступил в университет (фото)
Нападающий «Зенита»
Александр Кокорина поступил на первый курс Финансового университета при
правительстве РФ.
– Уже совсем скоро. Первокурсники отзывайтесь, будем объединяться, – написал Кокорин в своем аккаунте в инстаграме.
Напомним, в сезоне-2017/18 Кокорин в 12 матча забил 9 голов
и отдал 3 голевые передачи. «Зенит», за который выступает нападающий, с 20
очками после восьми туров возглавляет турнирную таблицу РФПЛ.
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