Хедира пропустил тренировку сборной Германии из-за травмы колена
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира пропустил тренировку национальной команды из-за повреждения колена.
Only @SamiKhedira (knee problem) was absent from this morning's session. He will undergo further tests soon. #DieMannschaft #CZEGER pic.twitter.com/YA75cf01sn— Germany (@DFB_Team_EN) 30 августа 2017 г.
Отметим, что до перерыва на матчи сборных Хедира провел все три матча за «Ювентус» в чемпионате Италии.
Сроки восстановления игрока пока неизвестны.
Сборная Германии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет против команды Чехии 1 сентября.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически