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Хедира пропустил тренировку сборной Германии из-за травмы колена

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира пропустил тренировку национальной команды из-за повреждения колена.

Отметим, что до перерыва на матчи сборных Хедира провел все три матча за «Ювентус» в чемпионате Италии.

Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Сборная Германии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет против команды Чехии 1 сентября.

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