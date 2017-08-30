Хедира пропустил тренировку сборной Германии из-за травмы колена

Российский рефери Сергей Карасев назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Чехии и Германии.

Карасев обслужит матч квалификации ЧМ-2018 Чехия – Германия Российский рефери Сергей Карасев назначен главным судьей матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Чехии и Германии.