Эмиль Галимов: В «Нефтехимике» много что поменялось – мы сейчас «волки»

Юкка Ялонен: Толванену нужно расти. И играть так, чтобы слава ему не мешала

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 1:2 бул. и своего юного голеодора Эли Толванена.