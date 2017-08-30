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Эмиль Галимов: В «Нефтехимике» много что поменялось – мы сейчас «волки»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий Эмиль Галимов, вернувшийся в родной «Нефтехимик» из «Локомотива», рассказал, насколько изменился нижнекамский клуб.

- У нас в этом году ребрендинг, и мы сейчас «волки» - много что поменялось. Хотя много людей, кто работали до моего отъезда, по-прежнему трудятся в клубе, основной костяк остался. И Раил Рафисович, которого я знаю с детства. Все поменялось в хорошую сторону. Новый логотип, новая символика должны помочь нам в этом сезоне. Как я отношусь к волку? Мне очень нравится, у моей жены любимое животное - это волк. Она тоже обрадовалась, когда он стал символом «Нефтехимика», - сказал игрок.

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