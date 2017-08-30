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US Open. Второй круг. Шарапова – Бабош. Текстовая трансляция начнется в 22:00

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй матч Марии Шараповой на US Open-2017 на сайте «Советского спорта».

Следить за ходом матча Шараповой с венгеркой Тимеа Бабош вы можете здесь.

Напомним, в первой круге Мария в трех партиях переиграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.

Матч

Бабош Т. (Венгрия) - Шарапова М. (Россия)

Место и дата

30 августа 22:00, , Текстовая трансляция


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