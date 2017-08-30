US Open. Второй круг. Шарапова – Бабош. Текстовая трансляция начнется в 22:00
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Второй матч Марии Шараповой на US Open-2017 на сайте «Советского спорта».
Следить за ходом матча Шараповой с венгеркой Тимеа Бабош вы можете здесь.
Напомним, в первой круге Мария в трех партиях переиграла вторую ракетку мира Симону Халеп из Румынии.
Матч
Бабош Т. (Венгрия) - Шарапова М. (Россия)
Место и дата
30 августа 22:00, , Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически