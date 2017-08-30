Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мэтт Фрэттин: В Астане гораздо круче, чем я ожидал

Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Форвард Мэтт Фрэттин объяснил, почему решил выбрать «Барыс», и рассказал о первых впечатлениях от Астаны.

«У меня появилась возможность играть. Я знал, что в команде есть Линден Вей. Связался с ним, он рассказал только положительные вещи о команде, клубе, городе и людях, что здесь проживают и работают. Всегда лучше выбрать для продолжения карьеры то место, где ты кого-то знаешь, где к тебе хорошо относятся и тебе будет комфортно работать. Я знал, что прежде в Астане играло много моих соотечественников. Многие из них прикипели душой к «Барысу».

Здесь гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями, очень дружелюбные люди, я определённо счастлив», – сказал Фрэттин в интервью официальному сайту клуба.

Ранее 29-летний канадец выступал в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес» и «Коламбус». В 135 матчах в лиге он набрал 35 (17+18) очков.

Предыдущие два сезона Фрэттин провел в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Стоктон Хит».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эмиль Галимов: В «Нефтехимике» много что поменялось – мы сейчас «волки»Нападающий Эмиль Галимов, вернувшийся в родной «Нефтехимик» из «Локомотива», рассказал, насколько изменился нижнекамский клуб.«Барыс» обыграл «Торпедо»«Барыс» дома обыграл «Торпедо» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Юкка Ялонен: Толванену нужно расти. И играть так, чтобы слава ему не мешалаГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 1:2 бул. и своего юного голеодора Эли Толванена.Ждем очередного шедевра от Паршина. Превью игрового дня в КХЛЖдем очередного шедевра от Паршина. Превью игрового дня в КХЛСегодня в календаре тихая среда – всего два матча. Можно сказать, бои местного значения.Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий языкФорвард «Динамо» Евгений Артюхин прокомментировал свой переход в клуб и высказался об отношении к себе болельщиков команды.
Футбол
Александр Кокорин поступил в университет (фото)
Футбол
Попов может перейти из «Спартака» в «Рубин»
Киберспорт
В документальном фильме «РЕН ТВ» рассказали о том, что киберспортсменов готовят к борьбе с пришельцами
Футбол
«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо
все новости
Барыс
Барыскалендарьстатистика
Мэттью Фрэттин
Мэттью Фрэттинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости