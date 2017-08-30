Мэтт Фрэттин: В Астане гораздо круче, чем я ожидал

Форвард Мэтт Фрэттин объяснил, почему решил выбрать «Барыс», и рассказал о первых впечатлениях от Астаны.

«У меня появилась возможность играть. Я знал, что в команде есть Линден Вей. Связался с ним, он рассказал только положительные вещи о команде, клубе, городе и людях, что здесь проживают и работают. Всегда лучше выбрать для продолжения карьеры то место, где ты кого-то знаешь, где к тебе хорошо относятся и тебе будет комфортно работать. Я знал, что прежде в Астане играло много моих соотечественников. Многие из них прикипели душой к «Барысу».

Здесь гораздо круче, чем я ожидал, без сомнения. Ты едешь с одними ожиданиями, но реальность превосходит их. Красивый молодой город с прекрасными зданиями, очень дружелюбные люди, я определённо счастлив», – сказал Фрэттин в интервью официальному сайту клуба.

Ранее 29-летний канадец выступал в НХЛ за «Торонто», «Лос-Анджелес» и «Коламбус». В 135 матчах в лиге он набрал 35 (17+18) очков.

Предыдущие два сезона Фрэттин провел в АХЛ за «Торонто Марлис» и «Стоктон Хит».