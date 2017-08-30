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Павел Сиваков: Лучше бы я выиграл гранд-тур, чем Олимпийские игры

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский велогонщик Павел Сиваков, перешедший в британскую команду Team Sky, сравнил важность грандтуров и Олимпийских игр.

- Если честно, то я бы лучше выиграл грандтур, чем Олимпиаду, хотя очень уважаю эти престижные соревнования. Ездить три недели подряд - это самое сложное, что можно представить. А однодневные гонки иногда сродни лотерее, гонщики в них оказываются на одном уровне, - рассказал Сиваков в интервью RT на русском

Напомним, грандтурами называются трехнедельные веломногодневки «Джиро д'Италия», «Тур де Франс» и «Вуэльта».  

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