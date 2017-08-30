Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оганесян покинул пост президента московского «Арарата»

Источник:  ТАССКомментарии

Валерий Оганесян покинул пост президента московского «Арарата», сообщил вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.

«Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности «Арарата» его уход никак не скажется», - цитирует Керопяна ТАСС.

«Арарат» занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России. Клуб основан в 2017 году, за команду выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Григорян: Рад сыграть против «СКА-Хабаровск»Главный тренер «Арарата» Александр Григорян прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России.Виктор Земченков: «Арарат» может играть на равных с кем угодноПолузащитник московского «Арарата» Виктор Земченков заявил, что его команда в состоянии играть на равных с любым соперником.Валерий Оганесян: Павлюченко и Измайлов зарабатывают больше 500 тысяч рублей в месяцПрезидент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал, сколько зарабатывают Роман Павлюченко и Марат Измайлов.Валерий Оганесян – Карпин очень средний тренерПрезидент московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о назначении главным тренером команды Александра Григоряна, а также поделился мнением об бывшем наставнике «Спартака» и «Армавира» Валерии Карпине.Павлюченко получил травму и пропустит минимум две неделиКапитан московского «Арарата» Роман Павлюченко не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.
Футбол
Александр Кокорин поступил в университет (фото)
Футбол
Попов может перейти из «Спартака» в «Рубин»
Киберспорт
В документальном фильме «РЕН ТВ» рассказали о том, что киберспортсменов готовят к борьбе с пришельцами
Футбол
«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости