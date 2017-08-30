Оганесян покинул пост президента московского «Арарата»
Источник: ТАССКомментарии
Валерий Оганесян покинул пост президента московского «Арарата», сообщил вице-президент клуба по информационной политике Андраник Керопян.
«Подтверждаю уход Валерия Оганесяна. Он покинул пост президента клуба по состоянию здоровья. На жизнедеятельности «Арарата» его уход никак не скажется», - цитирует Керопяна ТАСС.
«Арарат» занимает первое место в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России. Клуб основан в 2017 году, за команду выступают бывшие футболисты сборной России Роман Павлюченко, Марат Измайлов, Алексей Ребко.
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