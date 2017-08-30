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Ян Облак: Сезон-2017/18 я точно проведу в «Атлетико»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак намерен остаться в команде как минимум до конца текущего сезона.

- В данный момент я игрок «Атлетико». Так будет и к концу этого сезона. Могу сказать, что я определенно буду играть за «Атлетико», но не знаю, что произойдет потом.

Иногда события меняются каждый день. Сейчас я могу говорить только об «Атлетико», которым я вполне доволен. Как минимум еще один сезон проведу в клубе. Надеюсь, что мы вместе отыграем его хорошо, – сказал цитирует Облака Ekipa24.

Ранее сообщалось, что в услугах голкипера заинтересован «ПСЖ».

Другой лидер мадридского клуба Антуан Гризманн нынешним летом мог перейти в «Манчестер Юнайтед», однако он также принял решение остаться в «Атлетико».

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