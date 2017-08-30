ЦСКА предостерег болельщиков от покупки поддельных билетов на Лигу чемпионов

ЦСКА призвал болельщиков остерегаться покупки поддельных билетов на предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов.

«Уважаемые болельщики! В интернете уже появились в продаже поддельные билеты на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Обращаем ваше внимание, что билеты будут продаваться с 1 сентября исключительно в кассах «ВЭБ Арены», на онлайн-портале http://ticket.pfc-cska.com. Билеты, приобретенные на сторонних сайтах и с рук, могут оказаться поддельными, по ним вы на стадион попасть не сможете!» - говорится на официальном сайте армейцев.

Напомним, соперниками российского клуба по групповому этапу турнира будут «Манчестер Юнайтед», «Бенфика» и «Базель».



