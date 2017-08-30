Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Болид «Торо Россо» развивается не так быстро, как мы ожидали

Источник:  AutosportКомментарии

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что его команда дорабатывает болид по ходу сезона не так успешно, как ему бы хотелось.

- Честно говоря, мы развиваемся не так быстро, как того ожидали. В этом плане мы немного отстаем от конкурентов. Помню, в начале сезона наша машина легко выходила в третий сегмент квалификации, а теперь сделать это очень тяжело.

Квалификация в этом году очень важна, так что нам необходимо прибавить. Парни знают, что делать. И в любом случае впереди есть гораздо больше подходящие нам трассы, — цитирует Квята Autosport.

Напомним, Даниил Квят занимает 17-ю строчку в личном зачете «Формулы-1» текущего сезона. В его активе - только 4 очка. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший набрал 36 очков (9-е место).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Италия – мой второй дом, а гонка здесь всегда интереснаяРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о предстоящем этапе Формулы-1, который пройдет в Италии.Валттери Боттас: Пока что это самый трудный для меня уик-эндГонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал результаты гонки Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял пятое место.Себастьян Феттель: В Бельгии было много позитивного, мы должны продолжать в том же духеГонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты гонки Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял второе место, уступив лишь пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.Льюис Хэмилтон: Я сделал то, что обещал – выиграл гонкуПилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после Гран-при Бельгии. Напомним, что он стал победителем гонки.Даниил Квят: Сегодня я совершил отличный прорывРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после гонки на Гран-при Бельгии. Напомним, что он занял 12-е место.
Футбол
Александр Кокорин поступил в университет (фото)
Футбол
Попов может перейти из «Спартака» в «Рубин»
Киберспорт
В документальном фильме «РЕН ТВ» рассказали о том, что киберспортсменов готовят к борьбе с пришельцами
Футбол
«Барселона» рассматривает Дибалу и Лемара в качестве альтернативы Коутиньо
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости