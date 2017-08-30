Даниил Квят: Болид «Торо Россо» развивается не так быстро, как мы ожидали

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что его команда дорабатывает болид по ходу сезона не так успешно, как ему бы хотелось.

- Честно говоря, мы развиваемся не так быстро, как того ожидали. В этом плане мы немного отстаем от конкурентов. Помню, в начале сезона наша машина легко выходила в третий сегмент квалификации, а теперь сделать это очень тяжело.

Квалификация в этом году очень важна, так что нам необходимо прибавить. Парни знают, что делать. И в любом случае впереди есть гораздо больше подходящие нам трассы, — цитирует Квята Autosport.

Напомним, Даниил Квят занимает 17-ю строчку в личном зачете «Формулы-1» текущего сезона. В его активе - только 4 очка. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший набрал 36 очков (9-е место).

