«Арсенал» требует за Санчеса 70 миллионов или игрока взамен
«Арсенал» отклонил
предложение «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Алексиса Санчеса,
сообщает The Independent. По данным источника, «канониры» хотят получить за
28-летнего чилийца 70 миллионов евро или игрока в обмен. В частности
упоминаются имена Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.
«Горожане» не намерены отдавать «Арсеналу» игроков и рассчитывают оформить сделку до конца летнего трансферного окна, расплатившись только деньгами.
Сейчас Санчес находится в расположении сборной. В связи с этим «Манчестер Сити» предусмотрительно договорился с медицинской службой в этой стране, чтобы в случае договоренности между клубами игрок смог оперативно пройти медосмотр.
Санчес провел в нынешнем сезоне один матч, выйдя в стартовом составе «Арсенала» в игре с «Ливерпулем» (0:4).
Напомним, контракт Санчеса с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.