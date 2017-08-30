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«Арсенал» требует за Санчеса 70 миллионов или игрока взамен

Источник:  The IndependentКомментарии

«Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» о переходе полузащитника Алексиса Санчеса, сообщает The Independent. По данным источника, «канониры» хотят получить за 28-летнего чилийца 70 миллионов евро или игрока в обмен. В частности упоминаются имена Рахима Стерлинга и Серхио Агуэро.

«Горожане» не намерены отдавать «Арсеналу» игроков и рассчитывают оформить сделку до конца летнего трансферного окна, расплатившись только деньгами.

Сейчас Санчес находится в расположении сборной. В связи с этим «Манчестер Сити» предусмотрительно договорился с медицинской службой в этой стране, чтобы в случае договоренности между клубами игрок смог оперативно пройти медосмотр.

Санчес провел в нынешнем сезоне один матч, выйдя в стартовом составе «Арсенала» в игре с «Ливерпулем» (0:4).

Напомним, контракт Санчеса с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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