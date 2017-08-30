Дмитрий Кириченко: Меня иногда поражают шутки про футболистов

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о своем отношении к футболу, а также поведал, как проводит свободное время.

«Меня иногда поражают шутки про футболистов. Как бы ни смеялись, футбол – это игра умных людей. Понятно, что в каких-то других сферах жизни они могут знать и уметь меньше, но в футболе ты сталкиваешься с очень большими нагрузками, вынужден принимать решение за долю секунды. Это я говорю для тех, кто думает, что футбол – это так, 11 человек просто вышли на поле мяч погонять. На самом деле футболисты – разносторонние личности.

Я люблю читать. Если хочется отдохнуть и отвлечься, то выбираю детективы. Когда хочется чего-то посерьезнее, обращаюсь к классике – Достоевскому, Чехову, Булгакову. Еще мне нравится театр. В основном я хожу на спектакли в Москве, причем не только на классические постановки – мне нравятся и экспериментальные. С некоторыми футболистами ходим в театр семьями. С другими не раз неожиданно сталкивались в антракте», – цитирует специалиста Welcome2018.