Орье намекнул на переход в английский клуб
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Защитник «ПСЖ» Серж Орье на своей странице в Twitter выложил запись, которую многие считают завершением сделки по трансферу в другой клуб.
✅🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— Serge Aurier (@Serge_aurier) 30 августа 2017 г.
При этом, под записью некоторые пользователи выкладывают изображение игрока в форме лондонского «Арсенала».
30 августа 2017 г.
Согласно СМИ, на Орье претендовали «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сам футболист хотел перебраться на «Олд Траффорд».
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