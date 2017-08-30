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Защитник Гиббс перешел из «Арсенала» в «Вест Бромвич»

Источник:  ФК «Вест Бромвич»Комментарии

«Вест Бромвич» подписал контракт с защитником Кираном Гиббсом, ранее выступавшим за «Арсенал».

Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2021 года, сообщает пресс-служба «дроздов». Финансовые условия трансфера не раскрываются.

В «Арсенале» прошла большая часть професссиональной карьеры Гиббса, однако в прошлом сезоне он нечасто стал попадать в основной состав лондонской команды.

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