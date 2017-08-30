Защитник Гиббс перешел из «Арсенала» в «Вест Бромвич»
Источник: ФК «Вест Бромвич»Комментарии
«Вест Бромвич» подписал контракт с защитником Кираном Гиббсом, ранее выступавшим за «Арсенал».
Соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до 2021 года, сообщает пресс-служба «дроздов». Финансовые условия трансфера не раскрываются.
В «Арсенале» прошла большая часть професссиональной карьеры Гиббса, однако в прошлом сезоне он нечасто стал попадать в основной состав лондонской команды.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически