«Зенит» договорился о переходе защитника «Заглембе» Яха, но игрока может перехватить «Лацио»

Защитник «Заглембе» Ярослав Ях может стать очередным новичком «Зенита» в нынешнее межсезонье. По данным La Lazio Siamo Noi, лидеры премьер-лиги договорились об условиях контракта с 23-летним игроком.

При этом сделка пока не оформлена. Приоритетным правом на приобретение Ях обладает «Лацио», который может забрать защитника.

«Заглембе» взял паузу в переговорах и ждет действий от руководства «Лацио». Если из Рима не поступит предложения, Ях станет игроком «Зенита».

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.

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