«Зенит» договорился о переходе защитника «Заглембе» Яха, но игрока может перехватить «Лацио»
Защитник «Заглембе»
Ярослав Ях может стать очередным новичком «Зенита» в нынешнее межсезонье. По
данным La Lazio Siamo Noi, лидеры премьер-лиги договорились об условиях
контракта с 23-летним игроком.
При этом сделка пока не оформлена. Приоритетным правом на приобретение Ях обладает «Лацио», который может забрать защитника.
«Заглембе» взял паузу в переговорах и ждет действий от руководства «Лацио». Если из Рима не поступит предложения, Ях станет игроком «Зенита».
Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически