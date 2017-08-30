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«Спартак» и «Краснодар» ведут борьбу за экс-защитника «Ромы»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Как сообщает «Спорт день за днем» со ссылкой на Tuttosport, защитник «Аталанты» Рафаэль Толой может перебраться в чемпионат России.

Согласно информации источника, за игрока ведут борьбу «Краснодар» и московский «Спартак». Отмечается, что в списке претендентов также числятся «Севилья» и «Шальке 04».

Напомним, защитник перебрался в итальянский клуб летом 2015 года из «Сан-Паулу» за 3,5 млн евро. В 2014 году футболист выступал за «Рому» на правах аренды.

Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2017 года.

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