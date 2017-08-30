«Зенит» расторг контракт с Йоаном Молло
«Зенит» расторг контракт с французским полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон.
- Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны, - рассказал президент клуба Сергей Фурсенко.
Напомним, 28-летний Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в минувшем январе.
В сезоне-2017/18 француз не провел за основной состав клуба ни одного матча, он выступал за «Зенит-2» в первенстве ФНЛ.
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