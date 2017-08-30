Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс4 : 2Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич3:6, 2:0Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» расторг контракт с Йоаном Молло

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

«Зенит» расторг контракт с французским полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон.

- Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны, - рассказал президент клуба Сергей Фурсенко.

Напомним, 28-летний Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в минувшем январе.

В сезоне-2017/18 француз не провел за основной состав клуба ни одного матча, он выступал за «Зенит-2» в первенстве ФНЛ.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Андрей Панюков: На просмотре в «Зените» мне никто не обещал, что со мной стопроцентно подпишут контрактНападающий «Зенита» Андрей Панюков поделился впечатлениями от выступления за петербургский клуб.«Зенит» договорился о переходе защитника «Заглембе» Яха, но игрока может перехватить «Лацио»Защитник «Заглембе» Ярослав Ях может стать очередным новичком «Зенита» в нынешнее межсезонье. По данным La Lazio Siamo Noi, лидеры премьер-лиги договорились об условиях контракта с 23-летним игроком.«Манчини уйдет из «Зенита». С чего итальянцы это взяли и есть ли в этом правда?«Манчини уйдет из «Зенита». С чего итальянцы это взяли и есть ли в этом правда?Поучительная история о том, как нужно читать дальше заголовка.Александр Кокорин поступил в университет (фото)Нападающий «Зенита» Александр Кокорина поступил на первый курс Финансового университета при правительстве РФ.
Футбол
«Спартак» и «Краснодар» ведут борьбу за экс-защитника «Ромы»
Футбол
«Зенит» договорился о переходе защитника «Заглембе» Яха, но игрока может перехватить «Лацио»
Футбол
«Арсенал» требует за Санчеса 70 миллионов или игрока взамен
Формула-1
Даниил Квят: Болид «Торо Россо» развивается не так быстро, как мы ожидали
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости