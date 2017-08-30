«Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» интересуются Кверквелией
Источник: The SunКомментарии
Защитник «Локомотива» Соломон Кверкелия может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.
По данным издания, 25-летнего грузинского игрока хотят приобрести «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».
Переход может состояться в последние 48 часов трансферного окна, а сумма возможной сделки оценивается в 18 миллионов фунтов.
Напомним, «Локомотив» подписал четырехлетний контракт с Кверквелией, ранее выступавшим за «Рубин», в июне. В этом сезоне он в 8 матчах чемпионата России забил два мяча.
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