«Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич» интересуются Кверквелией

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Зенит» или ЦСКА – куда перейдет Смолов? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Как сообщает Ajansspor, защитник московского «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором».

Таски находится в Стамбуле и близок к переходу турецкий клуб

Таски находится в Стамбуле и близок к переходу турецкий клуб Как сообщает Ajansspor, защитник московского «Спартака» Сердар Таски прибыл в Стамбул для переговоров с «Трабзонспором».