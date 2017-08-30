Диего Коста покинет «Челси» и вернется в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в мадридский «Атлетико».

По информации AS, клубы согласовали трансфер 28-летнего футболиста за 43 миллиона евро плюс 11 миллионов в качестве возможных бонусов.

Отметим, что «Атлетико» не сможет заявить Косту до января 2018 года из-за запрета на осуществление переходов, поэтому игрок отправится в полугодичную аренду.

В ней выразили уже заинтересованность английский «Эвертон», турецкий «Бешикташ» и испанский «Лас-Пальмас».

Напомним, Диего Коста защищал цвета команды Диего Симеоне в 2010 - 2014 годах.

