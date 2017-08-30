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Miracle- присутствовал на открытии учебного центра для киберспортсменов Иордании

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Принц Иордании Омар бин аль-Фейсал открыл учебный центр для киберспортсменов в рамках программы по распространению компьютерного спорта в стране.

Открытие учебного центра позволит привлечь больше людей к занятию киберспортом. Комиссия по киберспорту, созданная Олимпийским комитетом Иордании, предоставит поддержку игрокам в тренировочном процессе, а также помощь в участии в международных турнирах.

На открытии присутствовал Амер «Miracle-» аль-Баркави, чемпион The International 2017 в составе команды Team Liquid.

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