Miracle- присутствовал на открытии учебного центра для киберспортсменов Иордании
Принц Иордании Омар бин аль-Фейсал открыл учебный центр для киберспортсменов в рамках программы по распространению компьютерного спорта в стране.
Открытие учебного центра позволит привлечь больше людей к занятию киберспортом. Комиссия по киберспорту, созданная Олимпийским комитетом Иордании, предоставит поддержку игрокам в тренировочном процессе, а также помощь в участии в международных турнирах.
На открытии присутствовал Амер «Miracle-» аль-Баркави, чемпион The International 2017 в составе команды Team Liquid.
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